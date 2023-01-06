В ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления электроэнергии.

Из-за постепенного снижения температуры воздуха потребление в энергосистеме растет, к областям доведены лимиты потребления.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине продолжает расти, а превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

"По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме ко всем областям Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 08:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей применялись аварийные отключения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас в ночной период электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, которые производят электроэнергию, в частности, и самой мощной – Запорожской АЭС", - рассказали в компании.

В "Укрэнерго" просят разумно потреблять электроэнергию: пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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