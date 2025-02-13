Некоторые участники мирового рынка теперь ожидают увеличения экспорта российского сырья.

В четверг, 13 февраля, цены на нефть упали на 1%. Эксперты связывают это с ожиданием потенциального мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 86 центов, или 1,1%, до 74,32 доллара за баррель. Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) продемонстрировала падение на 91 цент, или 1,3%, до 70,46 доллара за баррель.

Напомним, Brent и WTI упали более чем на 2% после вчерашних слов Трампа о возможном мире в Украине. Аналитики считают, что снижение цен за последние 24 часа вызвано изменением прогнозов относительно предложения на мировом рынке - некоторые его участники ожидают увеличения экспорта российского сырья.

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Россия - третий по величине производитель нефти в мире. Поэтому наложенные вследствие российского вторжения в Украину санкции способствовали росту нефтяных цен. По мнению специалистов, будущие переговоры могут привести к снятию некоторых ограничений. Рынок начинает к этому готовиться уже сейчас.

Снижение цен, которое можно видеть сейчас, также связывают с увеличением запасов сырой нефти в США, которые выступают крупнейшим потребителем сырой нефти в мире.

Рынок нефти

Недавно известный экономист Кристоф Рюль объяснил, как склонить Путина к переговорам, используя фактор нефти. Он отметил, что российскую экономику поддерживают "свободные руки" Минфина и Центробанка, а также валютная выручка.

Также ранее сообщалось, что экспорт нефти из РФ в прошлом году существенно упал. Среди возможных причин такой динамики эксперты называли увеличение объемов переработки, которое привело к сокращению доступного для экспорта объема сырья.

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