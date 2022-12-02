Учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона Украине необходимы дополнительные объемы газа.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения Украине для обеспечения генерации электроэнергии необходимо дополнительно около 3 млрд кубов газа, что составляет более 4 млрд долларов.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, отметив при этом, что Украина нуждается в помощи иностранных партнеров.

"Учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодня — более 4 млрд долларов США. В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров", — объяснил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

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Чернышов встретился с послами G7 и Делегацией ЕС в Украине, где обсудил синхронизацию действий "Нафтогаза" и иностранных партнеров по текущему положению дел и потребности нефтегазовой сферы Украины.

Война в Украине и ситуация с газом:

С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции. Таким образом, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.

20 октября 2022 года в "Нафтогазе" назвали условие, при котором Украине понадобится импорт газа этой зимой.

24 октября 2022 года в "Нафтогазе" предупредили о худшей зиме в истории.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Украина временно перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

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