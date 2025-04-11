Знакомые бренды уступают место крупным игрокам.

Украинский топливный рынок входит в новую фазу массовых поглощений. Об этом сообщил эксперт топливного рынка и основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в Facebook.

По его словам, украинская сеть автозаправочных станций KLO переходит под бренд ОККО, Shell - к "Укрнафте", как ранее это произошло с Glusco. Сети Motto, Luxwen и Prime присоединятся к Parallel. Что будет с сетью Avias пока непонятно, но эксперт уверен, что и она не останется в стороне от общего процесса.

"Что дальше? Десяток, от силы полтора десятка национальных сетей и будут крепкие региональные, кто успеет свою паству (клиентуру) удержать программами лояльности и привьет им любовь. Кстати далеко не в каждом регионе такое явление, как региональная сеть сможет удержаться", - отметил Леушкин.

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При этом, когда рынок сформирует новую структуру, эксперт прогнозирует еще более жесткие изменения.

"Будет выдавливаться с рынка вся мелочь. Вероятно вернется госрегулирование, закрутят гайки законом на минимальные остатки. Разрыв в цене у импортера и оптового рынка увеличится так, что сделает невозможным торговлю на уровне единичного участника. Все очень быстро свернется. И те, кто кайфует сейчас от маржи даже не поймут куда все делось", - сообщил Леушкин.

Цены на топливо в Украине - прогноз эксперта

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн сообщал, что в течение месяца цены на АЗС могут упасть до 3 гривен на литре из-за существенного снижения цен на нефть.

При этом он отметил, что со сжиженным газом все не так просто, потому что на него влияют ряд других факторов.

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