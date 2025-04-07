Сергей Куюн отметил, что изменения на АЗС украинцы смогут увидеть уже через месяц, если ситуация не изменится.

В Украине стоит ожидать удешевления топлива. В течение месяца цены на АЗС могут упасть до 3 гривень за литр.

"На мировом рынке наблюдается существенное снижение цен на нефть - стоимость бензина и дизельного топлива для украинцев может снизиться. В случае если мировые цены на нефть сохранятся на уровне около 65 долларов за баррель еще несколько недель, ожидается первая реакция рынка", - рассказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн сказал в эфире "Киев24".

При этом он отметил, что с сжиженным газом все не так просто, потому что на него влияют ряд других факторов.

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"Ценообразование сжиженного газа более автономно и зависит не только от стоимости нефти, но и спроса со стороны нефтехимической промышленности", - указал эксперт.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть продолжили падать в понедельник, 7 апреля, потеряв более 3% на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем. Это усилило опасения инвесторов относительно глобального снижения экономической активности и падения спроса на энергоносители.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что новые тарифы Трампа "больше, чем ожидалось", и экономические последствия, включая более высокую инфляцию и замедление роста, вероятно, также будут такими.

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