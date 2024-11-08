Рост стоимости топлива дополнительно будет давить на цены на товары и транспортные услуги.

Рост цен на топливо в Украине ускорится до более 9% в конце 2024 года. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины.

По данным НБУ, подорожание топлива существенно замедлилось до 6% в сентябре, против 25,5% в июне, что было меньше, чем прогнозировалось.

"В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, сформированные перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. Сдерживающее влияние на цены имел также эффект базы сравнения, обусловленный налоговыми изменениями в июле 2023 года", - говорится в отчете.

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В НБУ прогнозируют, что эффект значительных запасов топлива будет иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни рост цен на топливо ускорится до более 9% в конце 2024 года и почти весь 2025 год будет находиться на высоком уровне.

"Через каналы себестоимости это будет дополнительно давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги. Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки и в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится", - добавили в НБУ.

Ситуация на АЗС - последние новости

После повышения акцизов на топливо с начала сентября наблюдался значительный рост цен на автомобильный газ, при этом стоимость бензина и дизельного топлива практически не изменилась.

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин сообщил, что этой зимой на автозаправочных станциях будет тяжелая ситуация из-за резкого уменьшения продаж. Однако для водителей это может означать больше выгодных предложений, ведь сети АЗС будут пытаться удержать клиентов.

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