Эксперт советует автовладельцам тщательно подходить к выбору топлива и оформлять бонусные программы.

Этой зимой на автозаправочных станциях будет тяжелая ситуация из-за резкого уменьшения продаж. Однако для водителей это может означать больше выгодных предложений, ведь сети АЗС будут пытаться удержать клиентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

По его словам, снижение цены на 5 грн на стелах в минувшие выходные было лишь "тренировкой", и уже в ближайшее время ожидается слив акций. Маркетологи АЗС готовят предложения ко Дню автомобилиста, Хэллоуину, "Черной пятнице" и т.д.

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"Клиенты АЗС будут балдеть от фантазии маркетологов сетей. Дело в том, что маржа премиальных сетей позволяет двигаться вниз. Фактически это просто план продаж, а не желание Хэллоуин с вами отметить", - отметил Леушкин.

Зато дискаунтеры в более сложном положении. Их цены уже на минимуме, и дальнейшие скидки могут привести к убыткам. По словам эксперта, они не смогут удержаться на рынке, если не сохранят зазор между ценами премиальных и просто сетей.

Леушкин считает, что мелкие сети, вероятно, начнут активно уклоняться от уплаты налогов, продавая топливо за наличные. Также сетки дискаунтеров может наполнить "бодяжный" бензин. Эксперт советует автовладельцам тщательно подходить к выбору топлива и оформлять бонусные программы.

"Не стоит слепо доверять низким ценам дискаунтеров - за ними могут скрываться нюансы", - отметил Леушкин.

Кроме того, он предупреждает, что запасов качественного зимнего дизеля пока не видно. В продаже есть только демисезонное топливо, которое в морозі ниже -7°C может привести к замерзанию автомобилей. Поэтому эксперт рекомендует заранее приобрести антигель и внимательно следить за погодой, чтобы зима не застала врасплох.

Ситуация на АЗС - последние новости

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН рассказал, что основной удар повышение налогов нанесет по АЗС, которые слабо торгуют в магазинах и не генерируют дополнительную прибыль, чтобы включить ее в новый налог.

После повышения акцизов на топливо с начала сентября наблюдался значительный рост цен на автомобильный газ, при этом стоимость бензина и дизельного топлива практически не изменилась.

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