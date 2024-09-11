Цена на автогаз с начала сентября выросла почти на 6%.

После повышения акцизов на топливо с начала сентября наблюдается значительный рост цен на автомобильный газ, при этом стоимость бензина и дизельного топлива практически не изменилась.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, опубликованные на портале "Минфин".

Так, средняя розничная цена на бензин А-95 по состоянию на сегодня, 11 сентября, составляет 56,63 грн (+0,04 грн к показателю 30 августа), бензин А-92 - 53,52 грн (+0,17 грн), дизельное топливо - 52,82 грн (-0,03 грн).

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При этом автомобильный газ подорожал достаточно существенно - цена сегодня составляет 30,57 грн против показателя в 28,87 грн 30 августа (+1,7 грн или 5,9%).

Повышение акцизов на топливо - главные новости

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо. Документ предусматривает, что до 2028 года ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и составят:

бензин - 359 евро за 1000 л;

дизельное топливо - 330 евро за 1000 л;

сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

По словам генерального директора сети АЗС Леонида Косянчука, после повышения акцизов на топливо бензин и дизель могут подорожать на 1,5-2 грн, а сжиженный газ - на 5 грн, однако повышение цен не будет резким и моментальным.

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