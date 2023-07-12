Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала до 74,88 долл за баррель.

В среду, 12 июля, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов до 79,46 долл за баррель к 03:56 по Гринвичу, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6 центов до 74,88 долл за баррель.

Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли, поскольку запланированное сокращение поставок крупнейшими экспортерами нефти и надежды на рост спроса в развивающихся странах компенсировали экономические проблемы во всем мире.

"Цены на нефть растут, поскольку растут ожидания, что рынок нефти останется жестким, несмотря на все продолжающиеся проблемы роста", - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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На прошлой неделе ведущий производитель Саудовская Аравия пообещала продолжить сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки в августе, в то время как Россия сократит экспорт на 500 тыс баррелей в сутки.

Агентство по охране окружающей среды США прогнозирует, что спрос превысит предложение на 100 тыс баррелей в сутки в 2023 году и на 200 тыс баррелей в сутки в 2024 году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что рынок нефти останется напряженным во второй половине 2023 года, ссылаясь на высокий спрос со стороны Китая и развивающихся стран, в сочетании с недавно объявленными сокращениями поставок, в частности, ведущими экспортерами Саудовской Аравией и Россией.

Что происходит с ценами на нефть

28 июня цены на нефть выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращения запасов в США и беспокойства по повышению процентных ставок. Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 34 цента, или 0,47%, до 72,60 долларов за баррель на 06:26 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) повысились на 26 центов, или 0,38%, до 67,96 долларов за баррель.

29 июня 2023 года цены на нефть вышли на новые цифры. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 26 центов, или 0,4%, до 73,77 доллара за баррель.

10 июля 2023 года нерешительность инвесторов изменила цены на нефть. Цена американской нефти West Texas Intermediate опустилась до $73,31 за баррель.

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