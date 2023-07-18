Во вторник, 18 июля, цены на нефть Brent на азиатских торгах выросли на 10 центов до 78,60 долларов за баррель. Цены на нефть West Texas Intermediate в США выросли на 14 центов до 74,29 долларов за баррель.
Как сообщает Reuters, накануне оба контракта подешевели более чем на 1,5%. Аналитики предполагают, что цены на нефть растут на фоне прогнозов инвесторов о возможном сокращении поставок нефти в США.
Как говорится в материале, аналитики подсчитали, что за последнюю неделю запасы сырой нефти в США упали примерно на 2,3 миллиона баррелей. Прогнозируется, что добыча сланцевой нефти в США упадет почти до 9,40 млн баррелей в день в августе, что станет первым месячным падением с декабря 2022 года.
Что происходит с ценами на нефть
12 июля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов до 79,46 долл за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6 центов до 74,88 долл за баррель.
14 июля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 5 центов, или 0,1%, поднявшись до 81,41 доллара за баррель к 02:42 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 9 центов, или на 0,1%, до 76,98 доллара.
Цены на нефть зафиксировали третий подряд недельный прирост впервые с апреля, поднявшись в цене из-за перебоев с поставками в Ливии и Нигерии, а также на фоне надежд на более высокий спрос на нефть из-за снижения инфляции в США.