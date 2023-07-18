За последнюю неделю запасы сырой нефти в США упали примерно на 2,3 миллиона баррелей.

Во вторник, 18 июля, цены на нефть Brent на азиатских торгах выросли на 10 центов до 78,60 долларов за баррель. Цены на нефть West Texas Intermediate в США выросли на 14 центов до 74,29 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, накануне оба контракта подешевели более чем на 1,5%. Аналитики предполагают, что цены на нефть растут на фоне прогнозов инвесторов о возможном сокращении поставок нефти в США.

Как говорится в материале, аналитики подсчитали, что за последнюю неделю запасы сырой нефти в США упали примерно на 2,3 миллиона баррелей. Прогнозируется, что добыча сланцевой нефти в США упадет почти до 9,40 млн баррелей в день в августе, что станет первым месячным падением с декабря 2022 года.

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Что происходит с ценами на нефть

12 июля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов до 79,46 долл за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6 центов до 74,88 долл за баррель.

14 июля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 5 центов, или 0,1%, поднявшись до 81,41 доллара за баррель к 02:42 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 9 центов, или на 0,1%, до 76,98 доллара.

Цены на нефть зафиксировали третий подряд недельный прирост впервые с апреля, поднявшись в цене из-за перебоев с поставками в Ливии и Нигерии, а также на фоне надежд на более высокий спрос на нефть из-за снижения инфляции в США.

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