Цены на нефть растут третью неделю подряд.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 5 центов, или 0,1%, поднявшись до 81,41 доллара за баррель к 02:42 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 9 центов, или на 0,1%, до 76,98 доллара. Оба индекса, которые в этом месяце выросли примерно на 9%, находятся на пути к росту четвертую сессию подряд.

Цены на нефть зафиксировали третий подряд недельный прирост впервые с апреля, поднявшись в цене из-за перебоев с поставками в Ливии и Нигерии, а также на фоне надежд на более высокий спрос на нефть из-за снижения инфляции в США.

Видео дня

Как говорится в материале, на цену также влияет то, что в этом месяце Саудовская Аравия и Россия, крупнейшие мировые экспортеры нефти, договорились об углублении сокращения нефтяных поставок, которое продолжается с ноября прошлого года, оказывая дальнейшую поддержку ценам на сырую нефть.

"Цены на нефть получают толчок от ожиданий, что рынок нефти станет очень узким, поскольку Ливия и Нигерия имеют дело с перебоями, а также в связи с тем, что экспорт российской нефти окончательно снизится", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Что происходит с ценами на нефть

10 июля 2023 года нерешительность инвесторов изменила цены на нефть. Цена американской нефти West Texas Intermediate опустилась до $73,31 за баррель.

12 июля, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов до 79,46 долл за баррель к 03:56 по Гринвичу, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6 центов до 74,88 долл за баррель.

Цены на нефть выросли, поскольку запланированное сокращение поставок крупнейшими экспортерами нефти и надежды на рост спроса в развивающихся странах компенсировали экономические проблемы во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: