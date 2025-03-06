Запасы сырой нефти в США выросли намного больше, чем ожидалось.

Цены на нефть продолжают падать после того, как запасы сырой нефти в США увеличились больше, чем ожидалось. Это стало дополнительным фактором, поскольку инвесторы обеспокоены планами ОПЕК+ по увеличению добычи в апреле и пошлинами США в отношении Канады, Китая и Мексики.

Издание Reuters пишет, что в начале сессии цены опустились до многолетних минимумов - Brent опустилась до 68,33 доллара - минимума с декабря 2021 года, а фьючерсы на американскую нефть достигли отметки 65,22 доллара - минимума с мая 2023 года.

В четверг, 6 марта, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до отметки 69,30 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - до 66,31 доллара за баррель.

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По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли больше, чем ожидалось, на фоне сезонного обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, в то время как запасы бензина и дистиллятов снизились из-за роста экспорта.

"Введение США пошлин против Китая, Канады и Мексики вызвало быстрые ответные меры со стороны каждой страны, что усилило опасения по поводу замедления экономического роста и, как следствие, влияния на спрос на энергоносители", - сказал Эшли Келти, аналитик Panmure Liberum.

Аналитики JP Morgan заявили, что замедление темпов роста ВВП США на 100 базисных пунктов может потенциально снизить рост мирового спроса на нефть на 180 000 баррелей в сутки.

В понедельник ОПЕК+, куда входит Россия, приняли решение увеличить добычу впервые с 2022 года, что оказало давление на цены на нефть. Группа увеличит добычу на 138 000 баррелей в день с апреля.

"На рынке есть опасения, что решение ОПЕК+ станет началом увеличения предложения, но в заявлении ОПЕК+ подтверждается подход, согласно которому баррели будут возвращаться только в том случае, если рынок сможет их поглотить", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Администрация Трампа объявила, что прекращает действие лицензии нефтедобывающей компании Chevron на ведение деятельности в Венесуэле и экспорт нефти. Это решение ставит под угрозу поставки нефти в объеме 200 000 баррелей в сутки, считают стратеги ING по сырьевым товарам.

Между тем, аналитики JP Morgan заявили, что мировой спрос на нефть в прошлом месяце составил в среднем 103,6 млн баррелей в сутки, что означает рост на 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, но не дотягивает до прогнозируемого роста на 1,8 млн баррелей в сутки.

Пошлины Трампа против Канады, Мексики и Китая – последние новости

3 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады, сделав еще один шаг к развязыванию полномасштабной торговой войны с крупнейшими торговыми партнерами.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.

Министерство торговли Китая также объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, такие как курица, свинина, соя и говядина. Он также добавил 15 американских компаний в китайский список экспортного контроля.

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