Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 45 центов.

В понедельник, 8 мая, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 43 цента, или на 0,6%, до 75,73 доллара за баррель по состоянию на 06:24 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 45 центов, или на 0,6%, до 71,79 доллара за баррель. Цены на нефть выросли, поскольку опасения рецессии в США впервые с ноября, начали отступать.

По состоянию на 11:35 по Киеву фьючерсы на нефть марки Brent стоили до 76,61 доллара за баррель.

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Инвестиционный банк сохранил свой прогноз цены Brent на уровне 95 долларов за баррель к декабрю и 100 долларов к апрелю. Аналитики ANZ Research заявили, что, по их мнению, фокус рынка теперь сместится от экономических проблем к сокращению предложения нефти. Ожидается, что в среду Соединенные Штаты опубликуют данные по инфляции потребительских цен за апрель.

Что происходит с ценами на нефть

24 апреля цены на нефть эталонных марок снова упали. Июньские фьючерсы на Brent упали на Лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 баррель.

26 апреля 2023 года стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составляла $81,17 за баррель, что на $0,4 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

30 апреля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подорожали на $1,17, или на 1,5%, до $79,54 за баррель, в то время как более активный июльский контракт вырос на 2,7% до $80,33.

Цена изменилась после того, как энергетические компании опубликовали положительные прибыли, а данные из США показали, что добыча нефти сокращается, соответственно спрос на топливо растет. При этом американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2,02 доллара, или на 2,7%, до 76,78 доллара.

Риск рецессии

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении.

ВВС со ссылкой на официальные данные американского Министерства торговли опубликовало прогноз, согласно которому в 2023 году экономика США войдет в рецессию, на что указывает замедление активности на рынке труда и явный спад экономического роста. Однако есть все основания рассчитывать на то, что рецессия будет достаточно умеренной.

Согласно прогнозу, основная причина замедления экономического роста — самое большое со времен пандемии сокращение инвестиций американских компаний из-за повышения стоимости заимствований.

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