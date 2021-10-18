Производственные потребности кондитерского предприятия среднего размера в газе составляют ориентировочно 300-600 тыс. м3 газа в месяц.

Из-за стремительно дорожающего газа украинские кондитеры будут вынуждены поднимать цены на свою продукцию.

Такой прогноз президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк, сообщает Agroportal.

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"Производственные потребности кондитерского предприятия среднего размера в газе составляют ориентировочно 300-600 тыс. м3 газа в месяц, причем в отопительный период они растут. Итак, каждой компании ежемесячно нужно будет дополнительно "найти" около 10-20 млн грн только из-за повышения тарифов на газ", — отмечает Балдынюк.

Из-за резкого роста стоимости газа доля энергоносителей в себестоимости кондитерских изделий увеличилось в среднем с 4% до 12%, и поэтому стоимость кондитерской продукции необходимо будет повысить где-то еще на 8-12%, тогда как рост цен на кондитерские изделия с начала года уже составляет 25-30%.

Также ожидается, что вырастут цены на сахар как на продукт с высокой долей газа в себестоимости (если в прошлом году производители сахара закладывали в себестоимость 40% затрат на газ, то сейчас — уже 70-80%).

Цены на газ и реакция ЕС:

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.

6 октября 2021 года цена газа в Европе взлетела почти до 2 тысяч долларов.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

12 октября эксперты прогнозировали, что из-за газа взлетят цены даже на дешевые продукты.

Автор: Елена Коваленко