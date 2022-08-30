Биржевая цена на электроэнергию в странах восточной Европы достигла 750 евро за МВт.час (около 27 грн/кВт.час по текущему курсу), что почти в 9 раз выше, чем в Украине.

Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка".

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии на 30 августа выросла до 749 евро, в Румынии – 738 евро за МВт.час.

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В Словакии биржевая цена выросла до 724 евро за МВт.час, в Чехии – 687 евро за МВт.час.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,13 грн/кВт.час или 86 евро за МВт.час. Это в 8-9 раза ниже, чем в близлежащих странах ЕС.

По данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.