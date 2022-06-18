Так он ответил на вопрос, когда решится проблема дефицита бензина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в цены на бензин в Украине не вернутся на довоенный уровень.

Соответствующее заявление Данилов сделал в интервью изданию "Лига". Так он ответил на вопрос, когда решится проблема дефицита бензина.

"Я думаю, это вопрос скорее экономический, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени оно разрешится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?",- заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Позже Госпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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