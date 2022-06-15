Эксперты спрогнозировали, как нефтяное эмбарго ЕС появляет на Украину.

По причине того, что Украина уже является частью европейского рынка нефтепродуктов, проблемы, связанные с нефтяным эмбарго против РФ, будут ощущаться и у нас.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, говорится в статье УНИАН "Как Европа будет отмывать свою экономику от кровавой российской нефти".

"Я считаю, что мы уже часть европейского рынка нефтепродуктов и, соответственно, мы будем дублировать все проблемы, которые будут и там. А там сейчас все опасаются дефицита. На этой неделе было заявление Международного энергетического агентства о том, что в Европе ожидается дефицит бензина и дизтоплива из-за роста потребления и опасений из-за санкций", - рассказал эксперт.

В связи с этим директор Консалтинговой группы А-95 ожидает, что для национального рынка топлива нынешнее лето будет "жарким".

"Как минимум, прогнозируется дефицит, потому что действительно растет спрос, в частности - сезонный. У нас он тоже растет из-за активной фазы полевых работ. У нас сейчас проблема: мы пока не можем выйти на необходимый объем поставок, потому, что в Европе сложная ситуация с ресурсами и логистикой. То есть европейцы никак не хотят менять логистику, для того чтобы мы могли получать больше. А нужно еще больше горючего", - добавил Куюн.

Если говорит о возможных ценовых изменениях на национальном рынке топлива, то по мнению эксперта, пока условий для роста нет, поскольку у трейдеров и автозаправочных станций еще есть "запас мощности". Но ограничения по продаже топлива будут сохраняться, и украинские водители едва ли увидят полностью свободную продажу бензина и дизеля ближайшие месяцы.

В свою очередь, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что влияние европейского нефтяного эмбарго на Украину можно будет оценить только после его введения.

"Следует понять, что все ограничения, о которых было сказано в соответствующих решениях совета ЕС, вступят в силу после 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Поэтому о каком-либо влиянии на рынок нефтепродуктов Украины можно будет говорить только после этих сроков", - считает эксперт.

Шестой пакет санкций против России: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев и отключения от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России на фоне полномасштабного вторжения в Украину.