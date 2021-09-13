Цены на газ в Европе сегодня приблизились к рекордным 730 долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ в Украине превысила 23 тыс. грн за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи.

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Сообщается, что на прошлой неделе стартовые цены ресурсов имели тенденцию к повышению. Наибольшее повышение стартовой цены было зафиксировано на ресурс сентября в ГТС, по состоянию на 10 сентября средняя стартовая цена позиций на продажу составляла 23 тыс. 050 грн, что на 7,57% больше, чем 6 сентября. Данная тенденция прослеживалась и в отношении других ресурсов.

Цены на европейских хабах также имели тенденцию к росту. Самые низкие котировки наблюдались на хабе CEEGEX/HUDEX, которые по состоянию на 10 сентября составляли 51,00 евро/МВт.г. На других хабах спотовая цена была выше - до 56,72 евро/МВт.г. на хабе TGE/POLPX.

Цена на газ в Европе: чего ждать украинцам

13 сентября, цены на газ на европейских хабах приблизились к рекордным 730 долл. за тысячу кубометров.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе – низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Автор: Игорь Орел