Это сделано с целью подготовки к отопительному сезону.

Верховная Рада направила 12,7 млрд грн кредитных средств на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За принятие в целом проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (№7681) проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Так, законопроект предполагает дополнительные расходы Министерства энергетики Украины на приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов по общему фонду в сумме 12,7 млрд грн. Финансирование соответствующих расходов предполагается осуществлять за счет увеличения государственных внешних заимствований. Железняк пишет, что эти выделенные средства – кредит от правительства Канады.

В конце июля 2022 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещается повышение тарифов на тепло для населения путем привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов. Мораторий будет действовать в течение военного положения и еще шесть месяцев после его окончания.

8 июня правительство создал штаб, который будет готовиться к отопительному сезону.

1 июля в Минэнерго рассказали, чего ждать от будущего отопительного сезона.

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