Рост цены газа на украинской бирже обусловлен ростом стоимости голубого топлива в Европе.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" на сегодняшнем биржевом аукционе предложила коммерческую цену продажи природного газа выше 59 тыс. грн за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржевых бюллетеней Украинской энергетической биржи.

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Таким образом, стартовая цена газа от "Нафтогаз Трейдинг" с периодом поставки на декабрь в размере 59 тыс. 088 грн за тыс. куб. м. стала рекордно высокой.

Кроме того, предложенная цена продажи ресурса января составила 56 тыс. 232 грн за тыс. куб. м по предоплате. Цены на условиях постоплаты составляют 56 тыс. 892 грн за тыс. куб. м.

Предложения других продавцов на аукционе колеблются в диапазоне от 44 тыс. 400 до 59 тыс. 500 грн за тыс. куб. м.

Рост цены газа на украинской бирже обусловлен ростом стоимости голубого топлива в Европе из-за отказ российского "Газпрома" увеличивать объемы поставок газа в европейские газохранилища.

Цены на газ в Европе:

По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.

По данным Украинской энергетической биржи, средняя стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 19 декабря подскочила до 55 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом с начала декабря цены выросли на 48%.

Автор: Анна Бредихина