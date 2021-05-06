По его словам, Блинкен "абсолютно глубоко и четко понимает угрозы завершения строительства "Северного потока-2".

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поддержал Украину в вопросе "Северного потока-2".

Об этом он рассказал в эфире шоу "Право на владу".

Он сообщил, что они обсудили целый ряд вопросов.

"Одним из важных элементов поддержки Украины была четкая и очень жесткая позиция господина Блинкена в разговоре с министром иностранных дел Германии господином Хайко Маасом, когда речь шла о "Северном потоке-2". Господин Блинкен однозначно поддержал Украину", - рассказал Шмигаль.

По его словам, Блинкен "абсолютно глубоко и четко понимает угрозы завершения строительства "Северного потока-2".

"Наши партнеры из Соединенных Штатов очень четко и ясно дали понять, что "Северный поток" - это угроза для Европы. Это-угроза для Украины и это-угроза превращения этого проекта в энергетическое оружие РФ. Это чрезвычайно правильный был посыл их поддержки Украины в непродолжении строительства "Северного потока-2", - добавил Шмигаль.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

6 мая 2021 году Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал мнение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" продвигает российские интересы и является губительным для Украины.

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Автор: Олег Давыгора