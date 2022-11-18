Даже в мирные времена зимний период становился самым серьезным вызовом для власти, проверкой на прочность для отечественных энергетиков и стрессом для украинцев. Но этот отопительный сезон в Украине по сложности не имеет прецедентов во всей современной истории.

За последние полвека мировая история еще не видела случаев целенаправленного обстрела энергосистемы страны во время неспровоцированной агрессии, еще и в таких масштабах. Это действительно впечатляет. И весь мир сейчас с двойным восторгом смотрит на мужественную Украину.

Мнения разделились: одни говорят, что разрушения приближаются к критической точке, а другие считают, что кровавые россияне никогда не смогут добиться полного блэкаута в Украине.

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Военные поражения заставляют врага прибегать к отчаянным попыткам сломать героический и свободный украинский народ

Военные поражения заставляют врага прибегать к отчаянным попыткам сломать героический и свободный украинский народ. Уже второй месяц подряд рашисты наносят массированные ракетные удары по нашей критической инфраструктуре, чтобы посеять панику, и в конце концов заставить Киев подписать наглый "рецепт мира" от Кремля.

С приближением ощутимых морозов ракетный террор РФ становится ужаснее: только за последние дни были атакованы почти два десятка объектов энергетики по всей Украине. Враг наносит удары, как по генерирующим электроэнергию станциям, так и по магистральным энергосетям и подстанциям. Энергетикам каждый раз все сложнее удерживать баланс в энергосистеме, но ситуация остается управляемой.

Чтобы вывести из строя атомные электростанции Украины и при этом не пускать ракеты прямо по ядерным реакторам, российские захватчики бьют по системе питания АЭС. В результате этого недавно Хмельницкая и Ривненская АЭС на пол суток потеряли связь с сетью после чего энергоблоки были выведены в холодный резерв.

Но и этого для Путина и его кровавых орков оказалось мало. Россия нацелилась на украинскую газодобычу, нанеся ракетный удар по объектам "Укргаздобычи" на востоке нашей страны.

Все это составляет в голове украинцев довольно тревожную картину: если ракетные атаки продолжатся, то отключения электроэнергии станут еще более продолжительными, и с газом могут возникнуть проблемы во второй половине отопительного сезона. А значит, большая часть холодных зимних суток будет без света, а для некоторых граждан еще и без воды и тепла.

В Хмельницкой и Ивано-Франковской области мэры советуют горожанам перебираться на зиму в сельские частные дома, где можно топить дровяными печами и есть колодцы с водой.

Очевидно, что труднее всех перезимовать будет жильцам многоквартирных домов, у которых все системы жизнеобеспечения зависят от электричества. Однако, и украинцы не из пугливых.

Тщательная подготовка к холодам, которую страна начала еще летом, не даст оккупантам превратить волшебную зимнюю сказку на ледниковый период.

Для этого местные органы власти должны обеспечить мощными генераторами предприятия тепло и водоснабжение и медицинские учреждения. Также мэры городов должны убрать избыточное освещение улиц, фасадов домов и рекламы, чтобы тратить меньше электроэнергии.

Для экономии отапливаемой площади работников государственных учреждений стоит отправить на дистанционную работу, а в школах часть учебного процесса перенести с зимних месяцев на летние.

Несмотря на сложности по финансированию нужно снова активизировать программы по утеплению домов и применить эффективный энергоменеджмент в целом. Людей стоит мотивировать сознательно уменьшать свое потребление энергии.

Кроме того, местные власти должны организовать и сообщить гражданам об имеющихся пунктах обогрева в каждом населенном пункте, где украинцы в критической ситуации смогут согреться и подзарядить свои гаджеты.

Руководители ОСМД должны позаботиться о том, чтобы в их домах были максимально уплотнены места общего пользования, провести балансировку системы теплоснабжения и отрегулировать индивидуальные тепловые пункты. Для экономии надо заменить лампы накаливания в местах общего пользования на светодиодные малой мощности.

При наличии укрытия утеплить его и обеспечить резервным электро - и теплопитанием, по возможности купить биотуалет.

Бизнес должен максимально отказаться от лишнего освещения и ненужной сейчас подсветки рекламы. Особенно это касается работы торговых центров в пиковые нагрузки утром и вечером.

Кафе, рестораны, магазины должны с пониманием относиться к людям, которые приходят к ним просто подзарядить телефон, или поработать с ноутбуком, купив только кофе.

Можно также посоветовать украинцам, во-первых, иметь план действий на случай прекращения поставок жизненно важных ресурсов на длительный период. Во-вторых, найти безопасный способ модернизировать свое жилье, чтобы уменьшить энергозатраты. Все большую популярность набирают услуги по энергоаудиту, когда специальным прибором измеряются наиболее "слабые" места в удержании тепла в помещении, где находятся люди.

Часто, наибольшие тепловые потери происходят через окна и входные двери. Поэтому нужно убрать любые расщелины, а еще лучше закрывать окна пленкой, а холодные стены – например, пробковыми обоями. Советский "шик" с ковром на стене сегодня уже не кажется таким смешным, ковры не помешают и на полу.

При условии непрогнозируемых отключений электроэнергии трудно советовать украинцам экономить электричество, потому что глядя правде в глаза, когда наконец появляется свет, каждый начинает делать все несделанные дела одновременно и включает много приборов.

Украинцам стоит приготовиться к возможным более длительным перебоям с энергоресурсами: предупрежден, значит вооружен

А чтобы электроприборы не сгорели, энергетики советуют установить реле защиты от скачков напряжения, которые стали случаться все чаще.

Однако, сознательные энергосберегающие привычки должны царить в каждом доме. Например, светодиодные лампы вместо обычных, экономия горячей воды и преимущество приготовления блюд на портативных газовых плитах вместо электрических.

Некоторые изобретательные граждане уже сами могут давать мастер-классы: как помыться двумя литрами воды, как в квартире заряжать аккумуляторы от солнечных панелей или как приготовить семейный обед на несколько блюд без света и воды.

С таким оптимистичным пылом Украина непременно выстоит этой зимой и будет иметь уникальный опыт, которым сможет поделиться со всем миром. Украинцам стоит приготовиться к возможным более длительным перебоям с энергоресурсами: предупрежден, значит вооружен. Но в итоге все у нас получится и весна придет. Как сейчас многие говорят: лучше пожить какое-то время без света, чем без Херсона или изюма.

Анна Бредихина