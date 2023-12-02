На сегодня единственная причина отключения электроснабжения, - это погодные условия, отметил член Кабмина.

Украина готова к зиме, и не будет отключений электроэнергии, если не произойдут мощные вражеские обстрелы и стихийные бедствия.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в эфире телемарафона в субботу, 2 декабря. Он отметил, что на сегодня единственная причина отключения электроснабжения - это погодные условия. "Мы готовы к прохождению этой зимой, и если не будет массированных ударов, которые будут иметь драматическое влияние на энергосистему, или стихийных бедствий, то отключений не будет", - подчеркнул Галущенко.

Министр энергетики Украины сказал, что сегодня очень сложные погодные условия. Он напомнил, что на этой неделе стихия бушевала в Одесской, Николаевской, Киевской областях, а сейчас переместилась на запад государства. "Поэтому сейчас происходят отключения, потому что есть большое количество порывов электролиний на западе Украины", - добавил Галущенко. По его словам, в трех областях, где ранее бушевала стихия, уже восстановлено электроснабжение, кроме отдельных случаев, где завершаются ремонтные работы.

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Министр подчеркнул, что сейчас максимальное количество ремонтных групп со всей Украины будет работать на западной Украине, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение.

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Как сообщал УНИАН, американское издание New York Times отмечало, что с наступлением зимы по всей Украине возрастает опасность, что Россия вскоре возобновит широкомасштабные атаки на энергосистему, чтобы погрузить украинцев в холод и темноту.

При этом отмечало, что украинские эксперты, а также нынешние и бывшие чиновники считают, что энергетическая система является более хрупкой, чем была год назад, поскольку электростанции все еще страдают от нападений России прошлой зимой. При этом ремонты подстанций не завершены, а критически важное оборудование, такое как трансформаторы, в дефиците.

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