Экспорт происходит в соответствии с указанными в контракте обязательствами, говорится в сообщении компании.

Беларусь продолжает поставку электроэнергии Украине в рамках подписанного контракта на ноябрь.

Об этом говорится в сообщении Белэнерго в Telegram.

"Экспорт происходит в соответствии с указанными в контракте обязательствами", - информирует белорусская компания.

Указывается, что письмо Белэнерго об изменениях условий сотрудничества было направлено конкретным компаниям, которые эти поставки в ноябре 2021 года не запланировали.

Читайте такжеЗапрет Беларуси экспортировать электроэнергию в Украину: появились новые деталиКак писал УНИАН, 8 ноября эксперт по энергетике Ольга Кошарная на своей странице в Facebook опубликовала письмо директора белорусской компании Павла Дрозда о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

Соответствующие письма получили украинские компании – участники рынка электрической энергии.

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

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Автор: Яна Ставская