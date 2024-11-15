Россияне вернулись к тактике 2022 года и наказывают европейцев за любовь к российскому газу.

"Газпром" решил полностью остановить поставки своего газа в Австрию после того, как отказался платить неустойку за нарушение своих контрактных обязательств. Австрийский газовый оператор OMV сообщает, что поставки газа будут остановлены уже с 16 ноября.

Как пишет The Moscow Times, ранее "Газпром" проиграл австрийцам международный арбитраж. Россиян обязали выплатить австрийской OMV 230 млн евро плюс проценты и издержки за срыв поставок газа немецкой "дочке" OMV в 2022 г.

"В тот год "Газпром" стал ограничивать экспорт и требовал платить за газ "рублями". Так Владимир Путин, угрожая заморозить Европу, хотел добиться от нее отказа от поддержки Украины, на которую напал", – пишет издание.

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Поскольку россияне отказались платить неустойку, австрийская компания в свою очередь решила не платить россиянам за поставленный в октябре газ – его записали в счет компенсации по упомянутому спору. Уже в ответ на это россияне и решили полностью прекратить поставки газа.

Отмечается, что поставки российского газа в Австрию и Словакию в любом случае должны были прекратиться в январе, поскольку с нового года зааканчивается контракт Украины с "Газпромом" на прокачку газа. Однако досрочная остановка поставок заставила участников европейского газового рынка нервничать и немного поднять цены на торгах фьючерсами до самых высоких уровней за последний год.

Австрийская OMV утверждает, что оснований для беспокойства нет, и что Австрия сможет обойтись и без российского газа за счет альтернативных источников.

Российский газ в Австрии

Поставки российского газа в Австрию существенно изменились в течение 2022-2024 годов в результате войны в Украине и экономических санкций против России. До начала войны Россия обеспечивала значительную часть энергетических потребностей Австрии. К примеру, в 2021 году доля российского газа составляла примерно 80% импорта в страну.

Однако после вторжения РФ в Украину и усложнения отношений между ЕС и Россией зависимость от российского газа начала сокращаться. В 2022 году поставки снизились примерно на 70%, а Австрия начала активно искать альтернативные источники энергии. Страна импортирует газ через Германию, Италию и Нидерланды, а также рассматривает возможность увеличения использования возобновляемых источников энергии.

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