Вице-президент НАЭК «Энергоатом» подчеркнул, что Украина имеет все ресурсы и возможности для развития собственной атомной генерации.

Вице-президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Герман Галущенко в эфире программы «Время:Онлайн» на 5 канале рассказал о поиске путей вывода компании из финансового кризиса, в котором она оказалась из-за астрономической задолженности энергорынка перед ней (по состоянию на конец ноября Энергоатому должны более 24 млрд грн), о планах НАЭК экспортировать собственную электроэнергию в страны ЕС, а также о других амбициозных проектах Энергоатома, среди которых – проект строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Галущенко напомнил: несмотря на общее стремление стран мира к увеличению доли энергии из возобновляемых источников, государства продолжают строить атомные электростанции. Например, Польша пригласила специалистов американской компании Westinghouse, которые уже разработали масштабный проект строительства новой АЭС.

«Атомная энергетика фактически переживает ренессанс во всем мире. И Украина может быть здесь флагманом, – уверен вице-президент НАЭК «Энергоатом». – Почему? Ответ прост: атомная энергия – самая дешевая, безопасная и экологически чистая. К тому же она – залог развития высоких технологий, которые всегда дают толчок промышленному производству в государстве».

По словам Германа Галущенко, строительство новых энергоблоков атомных станций – это не только развитие науки и инновационных технологий, а и создание тысяч дополнительных рабочих мест и стабильных заказов для отечественных промышленных предприятий. Этот процесс называется локализацией производства. Но самое главное – что именно атомная энергетика способна стабильно обеспечивать большое количество потребителей, подчеркнул вице-президент НАЭК.

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Автор: УНИАН