ДТЭК считает решение комитета безосновательным и предвзятым, поэтому будет оспаривать его в суде.

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании ДТЭК на общую сумму 275,1 млн грн за злоупотребление монопольным положением в Бурштынском энергоострове в июле-октябре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

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Отмечается, что АМКУ принял решение о наложении штрафа в сумме 175,9 млн грн на «ДТЭК Западэнерго» и 99,2 млн грн на ООО «Д.Трейдинг».

При этом пресс-служба подчеркнула, что компания ДТЭК не согласна с решением комитета, поскольку при рассмотрении дела АМКУ не было проведено надлежащее исследование функционирования рынка электрической энергии, были проигнорированы предоставленные доказательства и экспертные заключения.

«Считаем решение комитета преждевременным, безосновательным и предвзятым по ряду причин… Компания ДТЭК будет отстаивать свои интересы и свою репутацию в судебном порядке», - сказано в сообщении.

На сайте Антимонопольного комитета информация о принятом решении отсутствует.

Хронология событий

29 мая Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила, что манипуляции с ценами электроэнергии на рынке «на сутки вперед» были вызваны действиями группы компаний ДТЭК.

В марте Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Д.Трейдинг» за предоставление недостоверной информации по делу о злоупотреблениях монопольным положением «ДТЭК Западэнерго». Расследование ведется с октября 2019 года.

В октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции компанией «ДТЭК Западэнерго».

«ДТЭК Западэнерго»

«ДТЭК Западэнерго» - крупная энергогенерирующая компания, в состав которой входят три теплоэлектростанции на западной Украине (Добротворская, Ладыжинская и Бурштынская ТЭС). Установленная мощность этих станций составляет 4,7 ГВт (14,2% от общей мощности электростанций в Украине). Компания входит в состав энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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Автор: Анна Бредихина