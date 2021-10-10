Эксперт считает, что осталось очень мало рычагов влияния на запуск газопровода.

Российская Федерация может обойти европейские ограничения для своего газопровода "Северный поток-2". Это может произойти, если владельцем "трубы" станут ряд компаний из ЕС.

Об этом сообщает Radio Poland.

По словам аналитика Даниэля Чижевского, газопровод уже готов, поэтому осталось очень мало рычагов влияния на его запуск.

При этом он указал, что под сертификацию попадает лишь та часть российской трубы, которая находится в немецких территориальных водах. Аналитик считает, что РФ может "отдать" российский газопровод конгломерату евросоюзных компаний, которые задействованы в финансировании проекта, например, компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Читайте такжеРоссия шантажирует Европу для запуска "Северного потока-2" – Витренко"И тогда все будет в соответствии с газовой директивой Евросоюза. Но, наверное, это будет уже крайний вариант, ведь "Газпром" еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруэ согласиться вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции законодательства ЕС", – рассказал Чижевский.

В то же время он не уверен, что противники газопровода смогут помешать его запуску.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Верховная Рада призвала Европейский парламент безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток-2".

Ранее председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2".

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Газопровод проходит в обход Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2", его запустят после сертификации, как прогнозируют, в начале 2022 года.

4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток-2".

Автор: Анастасия Горбачева