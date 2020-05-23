В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова

Апрельские цены на электричество в Украине были примерно в 2-3 раза выше европейских.

Цена купли-продажи электроэнергии в среднем «на сутки вперед» для предприятий, учреждений и бизнеса за 20 дней мая составляет 1 349 грн/МВт*ч без НДС, что на 7,7% выше такого же периода в апреле и на 6,6% за апрель в целом.

Об этом сообщают Наши деньги.

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Эти цены закладываются в стоимость всех товаров и услуг, которые население покупает в магазинах или других заведениях, а также в платежах всех бизнес-структур и государственных учреждений, а, следовательно, тоже включается в стоимость их услуг для населения.

В то же время стоимость РДН в Украине значительно выше, чем на биржах у европейских соседей. Так, 23 мая зафиксировали разницу в ценах в 6 раз (в пользу европейцев) между Бурштынским энергоостровом и Словакией.

Отмечается, что апрельские цены на электричество в Украине были примерно в 2-3 раза выше европейских.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома». При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» заявило, что металлургические заводы корпорации «АрселорМиттал» в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине. Украинская трубно-колесная компания «Интерпайп» заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленные на пользу частного монополиста.

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