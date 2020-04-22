Обвал цен на нефть: удешевление марки Brent и закупки на июнь

Цена на европейскую нефть эталонной марки Brent существенно просела.

Вслед за историческим снижением стоимости североамериканской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) цена на европейскую нефть эталонной марки Brent тоже существенно просела. Во время торгов вечером во вторник, 21 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть WTI опускалась до отметки ниже 10 долларов США за баррель, потеряв таким образом за день больше половины стоимости.

Об этом сообщают онлайн-графики агентства Bloomberg.

Июньские контракты на WTI торгуются на уровне 17 долларов за баррель. Однако в один момент цены на них упали до менее 7 долларов за баррель. Как сообщалось, 20 апреля цена майского фьючерса нефти WTI впервые за всю историю торгов стала отрицательной. К этому привел резкий спад объемов спроса на черное золото вкупе с техническими особенностями торгов - закрытием майских фьючерсов во вторник вечером. Относительно стоимости европейской эталонной марки Brent, то стоимость июньского фьючерса на торгах 21 апреля опускалась до отметки 18,10 доллара за баррель, что на 25 и более процентов ниже, чем днем ранее.

Ситуация на нефтяном рынке остается неспокойной из-за существенного превышения объемов предложения сырья над спросом. Последний существенно просел вследствие пандемии коронавируса и принятых ограничительных мер во многих странах. Уже вскоре нефтехранилища во многих странах будут заполнены до отказа и пока выхода из ситуации не видно. Объявленное ведущими нефтедобывающими странами существенное сокращение объемов добычи нефти не сможет компенсировать нынешний перекос между низким спросом и избытком предложения, предостерегают аналитики.

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Напомним, 6 марта Россия и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не смогли продлить соглашение о сокращении добычи нефти. После этого цены на нефть рекордно упали, за чем произошел обвал рубля. Также это повлияло на мировые рынки, где сразу же начался масштабный обвал.

12 апреля члены организации крупнейших экспортеров нефти ОПЕК+, куда входит Саудовская Аравия, договорились с Россией о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в день. Это сделают для того, чтобы цены вновь пошли вверх после стремительного удешевления нефти почти вдвое. Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 другие нефтедобывающие страны.

Во время торгов 20 апреля американская нефть WTI резко дешевела и ее стоимость сначала упала до одного доллара, потом - до нуля, далее - цена стала отрицательной, потом подорожала до 22-35 центов за баррель. После того на лондонской бирже ICE произошел резкий обвал стоимости более чем на 300% и цена стала минус 40 долларов за баррель.