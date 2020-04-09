Открытое письмо ветеранов атомной энергетики: Украина сползает к новому Чернобылю

Авторы письма убеждены, что в ядерной энергетике страны складывается угрожающая ситуация.

Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратился с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с призывом срочно вмешаться в критическую ситуацию, которая сложилась вокруг Государственного предприятия НАЭК «Энергоатом».

Открытое письмо, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН, подписали бывший директор Запорожской АЭС, экс-народный депутат Украины Владимир Бронников, бывший директор Ривненской АЭС Владимир Коровкин, председатель Совета Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины Максим Кремень, бывший заместитель главного инженера Киевского института «Энергопроект» Виктор Шендерович и Николай Штейнберг, который в разные годы занимал должности главного инженера Чернобыльской АЭС, председателя Госатомнадзора Украины и заместителя министра энергетики Украины.

Авторы письма убеждены, что в ядерной энергетике страны складывается угрожающая ситуация. «В течение нескольких месяцев ведущий поставщик электроэнергии в стране, НАЭК «Энергоатом», не имеет постоянных руководителей, которые бы получили соответствующие разрешения органа ядерного регулирования. Следовательно, юридически никто не отвечает за безопасность АЭС. Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?», - подчеркивают ветераны атомной энергетики.

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Они отмечают, что управляемая дезорганизация так называемого энергорынка привела к неплатежам за произведенную электроэнергию. «НАЭК «Энергоатом» испытывает дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, который стремительно растет. Осознаете ли Вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?», - говорится в письме.

Ветераны обращают внимание руководства государства на то, что в последнее время не прекращаются попытки «протащить» в руководство НАЭК «Энергоатом» людей, профессионально далеких от ядерной энергетики, для управления финансовыми потоками в интересах лиц, для которых собственное процветание выше благополучия страны и ее населения. Осознаете ли Вы, что все это является грубым нарушением международного режима ядерной безопасности? Не пора ли прекратить интриги вокруг ядерной энергетики Украины и принять меры, чтобы обеспечить безопасность страны и благосостояние ее народа?».

Обращаясь к Президенту Украины, премьер-министру и председателю Парламента, авторы письма отмечают: «Мы не просим и не призываем, а настаиваем - прекратите практику ВРИО (временно исполняющих обязанности), прекратите финансовую дискриминацию НАЭК «Энергоатом», предотвратите сползание страны к очередному Чернобылю!».