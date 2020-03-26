Рекордная генерация "зеленой" энергетики вытеснила с рынка работу угольных электростанций – Герус

По словам главы профильного комитета Рады, такой высокий уровень генерации уже обвалил цену электроэнергии на "рынке на сутки вперед".

Рекордная генерация электроэнергии из возобновляемых источников в солнечные дни вытеснила с рынка работу угольных электростанций и сгенерировала около 21% от всей электроэнергии, потребляемой в некоторые часы в течение прошедших суток.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Сегодня-завтра в Украине солнечные дни и рекордная генерация электроэнергии "зелеными" производителями. Так, сегодня в некоторые часы производителями по "зеленому" тарифу генерировалось около 3700 МВт, или 21% от всей электроэнергии, потребляемой в этот час", – отметил он.

По словам Геруса, такой высокий уровень генерации уже обвалил цену электроэнергии на "рынке на сутки вперед". В течение двух часов (13.00-15.00) цена составила 57 коп за кВт-час, при том, что импорт в соответствующие часы ни из каких стран не производился.

"Таким образом, "зеленые" вытеснили работу угольных ТЭС, а также обвалили цену для угольных ТЭС, "Энергоатома" и других производителей, работающих на рынке. На бизнес "зеленых" такая ценовая ситуация никак не повлияла, ведь им отдельным платежом доплачивается к их "зеленому" тарифу 4-5 гривень", - написал он.

По словам главы комитета, "зеленая" генерация все больше будет вытеснять из работы другие виды генерации, в частности, те, которые дешевле и те, которые дают больше рабочих мест.

"Другими словами, "зеленые" сегодня увольняют шахтеров, а не импорт. Можно по-разному относиться к этому факту, но это факт. Именно большие СЭС и ВЭС сегодня в собственности ДТЭК. Так, ДТЭК, строя генерацию на самом высоком в Европе "зеленом" тарифе, забирает работу у шахтеров своих шахт", - подчеркнул Герус.

Как сообщал УНИАН, ранее Герус заявлял, что импорт электроэнергии из России сдерживал неконтролируемый рост цен на рынке электроэнергии и физического воздействия на энергосистему не имел, в отличие от "зеленой" генерации.

Бывший руководитель оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук назвал прирост возобновляемых мощностей энергетики наибольшим вызовом для энергосистемы страны.