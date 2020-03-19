Решение Кабмина о пошлинах на импорт угля и электроэнергии из России создает условия для роста тарифов в Украине - депутаты

По их словам, решение правительства выгодно энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Решения Кабинета министров о введении специальных пошлин на импорт угля и электроэнергии из России создает условия для повышения в Украине цен на уголь, 80% процентов которого добывают предприятия бизнесмена Рината Ахметова, и роста тарифов на электроэнергию, существенную долю которой также производят из угля электростанции Ахметова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

«Не пробыв и месяца во главе Кабмина, бывший ахметовский работник протаскивает через Кабмин схему, ещё покруче «Роттердам+». Как и все чёрные дела последних 6 лет, это решение также преподноситься обществу как «патриотическое» - введение пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России. Хотя, на самом деле, речь идёт о банальном схематозе - создании условий для повышения цены угля, 80% которого в Украине добывает Ахметов, и тарифов на электроэнергию, 65% которой также производит Ахметов - из угля. Поэтому Ахметову (и потому Шмыгалю) крайне невыгоден уголь из РФ, который стоит сейчас почти вдвое дешевле, чем ахметовский», - написал он.

Также он отметил, что цена угля на бирже в Роттердаме сегодня почти в два раза ниже, чем цена угля в Украине: 47долл. за тонну (фьючерсы) против 80 долл. за тонну.

По его словам, в результате этого в Украине для юридических лиц (предприятия, магазины, садики, школы – все, что не население) самая дорогая электроэнергия в регионе.

«Зато у Ахметова (и значит у Шмыгаля) самая высокая прибыль. «ДТЭК Павлоградуголь» - основной угледобывающий актив Ахметова за 2019 год показал чистую прибыль 6,7 млрд грн. Еще 3,5 млрд грн прибыли у «ДТЭК Трейдинг» - компании, которая покупает уголь у шахт Ахметова и продает его ТЭС Ахметова. И эта прибыль станет еще больше из-за того, что у ДТЭК монополия (90% добычи угля в стране и 63% тепловой генерации)», - написал он.

В свою очередь глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook сообщил, что импорт электроэнергии из России сдерживал неконтролируемый рост цен на рынке электроэнергии и физического воздействия на энергосистему не имел.

«Такой импорт ранее выполнял функцию "ружья, которое висит на стене", то есть имел психологический эффект – делал невозможным ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен. Физического воздействия на энергосистему он не имел. Физическое влияние имеют "зеленые", которые этой весной будут производить более 10%, сначала будут выдавливать с работы угольные ТЭС, а затем и блоки АЭС», - отметил он.

Герус считает, что решение о введении пошлины на импорт электроэнергии и угля из России вряд ли повлияет на подорожание электроэнергии, но в то же время повлияет таким образом, что она точно не подешевеет до европейского уровня. А в Европе электроэнергия сейчас в 2 раза дешевле, чем в Украине.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Кабинет министров Украины ввел с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

По данным оператора Объединенной энергосистемы страны - Национальной энергетической компании «Укрэнерго», доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины в феврале 2020 года составила 3,9%.

В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, импорт составил 82,9 млн кВт-ч, или 0,6% от общего производства электроэнергии в данной торговой зоне. В частности, из России – 33,99 млн кВт-ч, а из Беларуси – 48,9 млн кВт-ч.