Саудовская Аравия увеличит экспорт нефти уже в апреле

Королевство намерено довести экспорт нефти до более 10 миллионов баррелей в сутки.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле-мае продолжит поддерживать высокий уровень экспорта нефти на внешние рынки за счет снижения загрузки своей внутренней переработки. Таким образом королевство намерено довести экспорт нефти до более 10 миллионов баррелей в сутки.

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Об этом сообщает "Коммерсант".

"Компания продолжит снижать объем переработки на наших местных НПЗ в апреле и мае, что укрепит потенциал компании по экспорту сырья на рынки", - говорится в заявлении компании.

6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.

По данным Forbes, на следующий день, 7 марта, Saudi Aramco развязала ценовую войну, сообщив покупателям о дисконте на свою нефть на 6-8 долларов за баррель во всех регионах, в то время как российская нефть марки Urals предлагалась с дисконтом в 2 доллара за баррель к ценам нефти марки Brent.

11 марта Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что европейские НПЗ получили от Saudi Aramco предложения на поставку нефти в объемах на 25–200% выше прежних.

Как сообщал УНИАН, развал сделки ОПЕК+ происходит на фоне глобального падения цен на нефть в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В частности, цена российской нефти Urals к 19 марта упала ниже 19 долларов за баррель.