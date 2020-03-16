Карантин не повлияет на работу украинской ГТС - оператор

Компания не может закрыть работу промплощадок на время карантина, так как ГТС нуждается в ежедневном обслуживании и управлении.

"Оператор ГТС Украины" продолжит поддерживать бесперебойную работу газотранспортной системы в условиях карантина, но примет необходимые меры для снижения рисков заболевания сотрудников.

Читайте такжеЦена газа в Украине упала до десятилетнего минимума

"Оператор ГТС Украины" осознает опасность мировой пандемии коронавируса (COVID-19) и как ответственная компания принимает меры для обеспечения бесперебойной работы ГТС и снижения рисков заболевания сотрудников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Оператор ГТС" является стратегическим предприятием энергетической отрасли, которое в бесперебойном режиме обеспечивает природным газом украинских и европейских потребителей. Более того, стабильная работа газотранспортной системы в такие кризисные периоды - это необходимая опора для государства в преодолении пандемии и сопутствующих угроз.

"ОГТСУ не может закрыть работу промплощадок на время карантина, так как газотранспортная система нуждается в ежедневном обслуживании и управлении. Компания обратилась за профессиональной консультацией к эпидемиологам и в кооперации с врачами разработала план мероприятий по защите сотрудников ОГТСУ и снижению рисков распространения эпидемии коронавируса", - отметили в компании.

В частности, компания начала широкомасштабное применение дезинфицирующих средств для ежедневной дезинфекции рабочих помещений и транспортных средств. Также организовано постоянное информирование сотрудников через все возможные каналы коммуникации, компания предоставила возможность административному персоналу, не задействованному в ежедневной работе на объектах ГТС, работать удаленно из дома.

По информации пресс-службы, критические команды специалистов, особенно тех, которые непосредственно отвечают за управление и функционирование ГТС, были разделены на две части и работают в отдельных помещениях или из дома. В компании полностью остановлены международные рабочие визиты сотрудников.

Также в "Операторе ГТС Украины" создана Комиссия по чрезвычайной ситуации с целью постоянного мониторинга и оперативного реагирования, поскольку принятые меры не являются окончательными и будут адаптироваться по мере развития ситуации.

"Вместе с тем, "Оператор ГТС Украины" несет полную ответственность за надежность и безопасность транспортировки газа по магистральным газопроводам. Поэтому на качество услуг внедренные на предприятии меры против коронавируса не влияют", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе ввел карантин в учебных заведениях страны сроком на три недели, с 12 марта.

В некоторых городах Украины приостанавливают работу торговые центры, учреждения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания.