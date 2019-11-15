Зеленский подписал закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечению деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге).

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Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook.

«Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечению деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством», - отметила она.

Ковалив подчеркнула, что несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранения украинской газотранспортной системы с 2020 года.