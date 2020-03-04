"Люди запутались из-за хаоса с платежками": Зеленский раскритиковал разъяснительную работу Кабмина с населением

По словам президента, платежки у некоторых граждан действительно уменьшились, но из-за неразберихи с платежками и начислениями люди этого не почувствовали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука провалил разъяснительную работу с населением относительно платежек за тепло и газ.

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«Фактически, я думаю, что правительство провалило разъяснительную работу. Это самое важное – разъяснительная кампания, коммуникация и работа с местной властью. Для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали на себе уменьшение платежки за тепло», - сказал он во время выступления в Верховной Раде.

По словам Зеленского, платежки у некоторых граждан действительно уменьшились, но из-за неразберихи с платежками и начислениями люди этого не почувствовали.

«Мы снизили цену на газ. Сегодня цена на 35% ниже, чем в прошлом году, и самая низкая за последние четыре года. Но люди запутались из-за хаоса с платежками в январе и феврале. Где-то они стали меньше, где-то нет. Кому-то начислили абонплату за доставку газа наперед, где-то посчитали тем, кто вообще газом не пользуется», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Такие латежки получили в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал разделение платежек за газ на две правильным шагом, но отметил, что получать их лучше в одном документе.