Украина не может реализовывать весь добытый уголь - министр энергетики

По словам Оржеля, каждый день увеличиваются запасы угля на складах, а это означает, что Украина не отрабатывает добытый уголь.

Украина не может реализовать весь добытый уголь, поэтому отрасль нуждается в реформировании, заявил во время выступления в Верховной Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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"Мы должны откровенно говорить, что угольная отрасль требует реструктуризации и реформирования. Поскольку при такой нагрузке, при такой работе системы у нас нет реализации товарной продукции. Это болезненные решения, которые требуют комплексного подхода, но все-таки мы должны пошагово, планово идти", - сказал он.

По словам Оржеля, в Украине уменьшается нагрузка на тепловую генерацию, и сокращается спрос на выработку энергии из угля.

"Каждый день увеличиваются запасы угля на складах. Это означает, что мы не отрабатываем уголь. Мы добываем угля больше, чем потребляем в моменты отопительного сезона", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 21 января Министерство энергетики и защиты окружающей среды презентовало проект Концепции "зеленого энергетического перехода" Украины до 2050 года. Согласно документу, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Украины должна к 2050 году составлять 70%, предполагается полный отказ от использования угольной энергетики и снижение доли атомной генерации более чем в два раза.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в ближайшее время намерено представить новую концепцию развития государственных шахт.