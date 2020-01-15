"Энергоатом" в 2019 году почти вдвое увеличил платежи в бюджеты всех уровней

Всего компания за год уплатила налогов и сборов, а также осуществила расчеты по страхованию на сумму более 19 миллиардов гривень.

По оперативным данным, в 2019 году НАЭК «Энергоатом» уплатил в бюджеты всех уровней налогов и сборов, а также осуществил расчеты по страхованию на общую сумму 19 млрд 297 млн грн, что на 8 млрд 605 млн грн или на 80% больше, чем в 2018 году. В частности, за 2019 год «Энергоатом» уплатил 4 млрд 920,4 млн грн части чистой прибыли (дохода).

При этом, доход Компании вырос незначительно – всего на 10%. По оперативным данным, объем реализации «Энергоатомом» товарной продукции по итогам 2019 года составил 48 млрд 764 млн грн (без учета НДС), тогда как в 2018 году этот показатель составил 44 млрд 122 млн грн.

В прошлом году «Энергоатом» профинансировал капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство промышленных объектов на сумму 14 млрд 258 млн грн, что на 2 млрд 522 млн (на 21%) больше чем в 2018 году.

Напомним, что по итогам 2019 года «Энергоатом» произвел 83 млрд 228 млн кВт-ч электроэнергии, что, по оперативным данным, составило 101,8% от планового задания, установленного для Компании Правительством.

В 2019 году все украинские АЭС перевыполнили плановые задания по производству электроэнергии: Запорожская АЭС – 102%; Ривненская АЭС – 102%; Южно-Украинская АЭС – 100,7%; Хмельницкая АЭС – 102,6%.

Справка. Государственное предприятие Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины (Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой). На 4-х украинских АЭС эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт.