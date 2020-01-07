Эрдоган и Путин завтра откроют газопровод «Турецкий поток»

Через «Турецкий поток» «Газпром» планирует поставлять газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины.

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин завтра примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в обход Украины по дну Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (г.Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», - говорится в сообщении.

Также Эрдоган и Путин проведут переговоры, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Сегодня Путин прибыл с визитом в Дамаск.

«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска. В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

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Справка УНИАН. «Турецкий поток» - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год.

Директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что ввод в эксплуатацию обходного российского газопровода «Турецкий поток» для Украины означает почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, но значительно больший риск создает для стран Южной Европы и Молдовы, которые получают газ только через Украину и не имеют иного способа получить голубое топливо.