"Энергоатом" получил лицензию Госатомрегулирования на продление ресурса энергоблока №3 ЮУАЭС

Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков официально вручил руководителю НАЭК «Энергоатом» Павлу Павлишину лицензию от 26 декабря 2019 года на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла «эксплуатация ядерной установки энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС». Григорий Плачков отметил, что эксплуатирующая организация выполнила все требования ядерной и радиационной безопасности для продления срока эксплуатации энергоблока №3 и поблагодарил коллективы НАЭК "Энергоатом", ЮУАЭС, Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ за проделанную работу.

Павел Павлишин выразил благодарность председателю Госатомрегулирования за высокую оценку работы Компании, а также активное участие специалистов регулятора и ГНТЦ ЯРБ по надзору за соблюдением всех нормативных и законодательных требований в ходе выполнения работ по продлению ресурса ЮУАЭС-3. «Выражаю глубокую благодарность коллективу Южно-Украинской атомной электростанции, персоналу всех подразделений Компании, которые провели масштабную и качественную работу по продлению срока эксплуатации и повышению уровня безопасности третьего энергоблока. Благодаря вашей совместной слаженной работе Южно-Украинская АЭС первой из отечественных атомных электростанций получила лицензию на продление эксплуатации энергоблока №3 с реактором-миллионником еще до завершения проектного срока», - отметил глава Энергоатома.

В свою очередь генеральный директор ЮУАЭС Владимир Лисниченко принимая поздравления отметил, что «сегодняшнее торжественное событие стало возможным в первую очередь благодаря напряженной и слаженной работе всех работников Южно-Украинской АЭС, всесторонней поддержке Дирекции Компании и высокой компетенции специалистов Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ. Благодарим за возможность использовать опыт коллег, которые ранее прошли этот путь продления ресурса серийных блоков-миллионников».

Напомним, что реакторная установка энергоблока №1 ЮУАЭС, срок эксплуатации которого продлен в 2013 году, относится к малой серии В-302, энергоблока №2 - к малой серии В-338, реакторные установки всех остальных энергоблоков ВВЭР-1000 украинских АЭС относятся к наиболее распространенной серии - В-320.

23 декабря Коллегия Госатомрегулирования единогласно приняла решение утвердить Заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №3 ЮУ АЭС, признать обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока, установить дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока - 10 февраля 2030 г. А также – переоформить лицензию на право осуществления деятельности «Эксплуатация ядерных установок Южно -Украинской АЭС».

Справка. Южно-Украинская АЭС – ключевая составляющая Южно-Украинского энергетического комплекса, который расположен в Николаевской области и обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата суммарной мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3). Наиболее актуальными инвестиционными проектами ЮУАЭС является достройка ТГАЭС и реконструкция системы технического водоснабжения ЮУАЭС. Это техническое решение позволит снять ограничения производства электроэнергии атомной электростанцией из-за высокой температуры воды в системах охлаждения в летний период.