Германия назвала санкции США по "Северному потоку-2" вмешательством во внутренние дела

Олаф Шольц заявил, что санкции являются "серьезным вмешательством во внутренние дела ФРГ и Европы".

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции США против российского газового проекта "Северный поток-2" являются "серьезным вмешательством во внутренние дела страны и Европы, а также их суверенитета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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"Мы решительно отвергаем их", - сказал он.

По его словам, компании, участвующие в строительстве газопровода, должны принять последующие решения.

"Для нас ясно, что мы не принимаем введение таких санкций, это мы продемонстрируем американскому правительству", - добавил Шольц.

Напомним, в РФ заявили, что между Минфином США и "европейскими партнерами" России 21 декабря пройдут консультации из-за санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".