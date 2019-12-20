Глава МИД Украины рассказал об ожиданиях от газовых переговоров

Пристайко уверен, что переговоры о будущем транзите российского газа в Европу по территории Украины завершатся успешно.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выражает уверенность, что переговоры относительно будущего транзита российского газа в Европу по территории Украины после 2019 года завершатся успешно.

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Об этом глава МИД Украины сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, которая транслировалась на "5 канале".

Пристайко сказал, что обсудил со своим немецким коллегой вопросы транзита газа из Российской Федерации в Европу по территории Украины, поскольку в конце этого года завершается действующий контракт.

Он поблагодарил немецкую сторону за предоставление площадки для трехсторонних газовых переговоров с участием представителей Украины, России и Европейской комиссии.

"Наши переговорные команды только поздно вечером закончили переговоры в рамках трехстороннего формата - мы, Российская Федерация и Европейский Союз. Я уверен, что эти переговоры закончатся успешно", - сказал Пристайко и добавил, что переговоры продолжаются.

Также он выразил уверенность, что Украина обеспечит надежный транзит российского газа на территорию Евросоюза для всех поставщиков.

"Мы действительно имеем определенные вопросы, где мы расходимся. И это нормально между партнерами. Мы считаем, что украинская газотранспортная система способна обеспечить газ для потребителей в Европейском Союзе, и то, что проект "Северный поток-2" является больше политическим, чем экономическим, мы имеем возможность это обсудить", - сказал Пристайко.

Кроме того, по его словам, стороны договорились о том, что транзит будет обеспечиваться через украинскую газотранспортную систему. "Мы очень довольны и благодарны немецкой стороне за гарантии, которые были предоставлены", - сказал Пристайко.

Он отметил, что украинская ГТС "способна обеспечить практически в три раза больше чем сейчас прокачивается, или в теории может прокачиваться через "Северный поток-2".

"И мы уверены, что мы являемся надежным поставщиком, и сегодняшняя договоренность о транзите в Европейский Союз - как раз мы хотим подчеркнуть тем, что мы остаемся для Европейского Союза надежным (партнером по транзиту газа - УНИАН). Мы готовы на то, чтобы газ покупался между Украиной и Европой для того, чтобы снять все вопросы сколько, когда и по какой цене ... Мы как государство обеспечим вам транзит и зимой, и летом", - заявил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и Россия при участии Еврокомиссии продолжают переговоры о транзите газа после 2019 года в трехстороннем формате в Минске, на которых стороны могут выйти на финальное решение о подписании нового контракта.

По итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Европейской комиссией 19 декабря в Берлине вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что стороны достигли предварительного соглашения по всем ключевым вопросам.