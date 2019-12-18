"Нафтогаз" недополучит 13 миллиардов чистой прибыли в связи с отделением ГТС - Коболев

В 2018 году «Нафтогаз» сократил чистую прибыль на 64% - до 13,6 млрд грн.

В связи с отделением газотранспортной системы Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по итогу 2020 года недополучит 13 млрд грн чистой прибыли.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на конференции, посвящённой отделению ГТС.

"Для нас как для группы это (отделение ГТС - УНИАН) будет означать приблизительно минус 13 млрд грн чистой прибыли в следующем году. Это приблизительно тот эффект, который мы ожидаем", - сказал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, группа компаний "Нафтогаз" за шесть месяцев 2019 года получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд грн, что почти в два раза больше результата за шесть месяцев 2018 года. Группа достигла такого показателя в основном за счет улучшения финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес" и "Транзит природного газа" (результат сегмента представляет собой операционную прибыль/(убыток), к которому добавляется эффект операционных курсовых разниц).

В 2018 году "Нафтогаз" сократил чистую прибыль на 64% - до 13,6 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.