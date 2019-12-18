Коболев озвучил сроки завершения отделения ГТС от "Нафтогаза"

По его словам, окончательное решение о сертификации "Оператора ГТС Украины" ожидается 26 декабря.

Окончательное решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины ожидается 26 декабря.

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Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на конференции, посвящённой отделению ГТС.

«Окончательное решение о сертификации оператора ГТС ожидается 26 декабря», - сказал Коболев.

Также он отметил, что 26 декабря регулятор может опубликовать тарифы на транспортировку газа на 2020 год.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Секретариат Энергетического сообщества опубликовал положительное заключение по сертификации компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы страны.

До начала работы нового оператора НКРЭКУ должна рассмотреть и окончательно утвердить соответствующие тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС.

Справка УНИАН. Отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа является залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы.

Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.