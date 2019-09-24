"Нафтогаз" увеличил прибыль почти в 2 раза

Такого результата удалось достичь за счет улучшения финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес" и "Транзит природного газа".

Группа компаний "Нафтогаз" за шесть месяцев 2019 года получила чистую прибыль в размере 24,7 миллиарда гривень, что почти в два раза больше результата за шесть месяцев 2018 года.

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Об этом сообщила пресс-служба компании НАК "Нафтогаз Украины".

"За 6 месяцев 2019 группа получила чистую прибыль в размере 24,7 миллиарда гривень, что почти в два раза больше результата 6 месяцев 2018 года", - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что прибыль до налогообложения за 6 месяцев 2019 года составила 31,9 миллиарда гривень, что на 79% превышает результат 6 месяцев 2018 года.

"Группа достигла такого показателя в основном за счет улучшения финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес" и "Транзит природного газа" (результат сегмента представляет собой операционную прибыль/(убыток), к которому добавляется эффект операционных курсовых разниц)", - отметили в компании.

В "Нафтогазе" пояснили, что на уменьшение прибыли до налогообложения в 2018 году повлияло признание 4,8 миллиарда гривень расходов на компенсацию НДС по решению Арбитража по транзиту природного газа.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в 2018 году сократил чистую прибыль на 64% - до 13,6 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.