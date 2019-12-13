«Энергоатом» перевыполнил план по выработке электроэнергии

При этом задание по отпуску электроэнергии выполнено на 101,8%.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за январь-ноябрь 2019 года выработало 74,889 млрд кВт-ч электроэнергии, что больше планового показателя на 1,065 млрд кВт-ч, или на 1,4%, говорится в отчете компании.

При этом отмечается, что за 11 месяцев электростанциями компании отпущено 70,340 млрд кВт-ч электроэнергии, что больше планового задания на 1,214 млрд кВт-ч. Плановое задание по отпуску электроэнергии выполнено на 101,8%.

Коэффициент использования установленной мощности за 11 месяцев 2019 года составил 67,3%, что на 1,5% меньше, чем за 11 месяцев 2018 года. За отчетный период доля «Энергоатома» в объеме производства электроэнергии в Украине составила 53,6%.

«За 11 месяцев 2019 года уплачено налогов в бюджеты всех уровней 12 328,1 млн грн, расчетов по страхованию – 2 342,9 млн грн», - говорится в отчете.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.