Лавров: санкции США не остановят "Северный поток-2"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию этих проектов.
Об этом глава российского МИД сообщил журналистам в Вашингтоне.
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По его словам, администрация Трампа продолжает дело администрации Барака Обамы по разрушению отношений США с Россией.
«Дело, начатое администрацией Барака Обама, продолжается. Но мы привыкли к такому роду нападкам, знаем, как реагировать на них. Уверяю, что ни «Северный поток-2», ни «Турецкий поток» не остановятся», – сказал он.
Напомним, санкции, направленные на блокировку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне.
Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность - более 1,2 тыс. км.