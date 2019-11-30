Из-за напряженности в отношениях между США и Китаем упали мировые цены на нефть

В США цены на сырую нефть упали более чем на 4%.

В пятницу мировые цены на нефть упали на фоне новой торговой напряженности между США и Китаем и рекордно высокой добычи нефти в США.

В США цены на сырую нефть упали более чем на 4%. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,44 доллара до 62,43 доллара за баррель, и снизились на 1,5% за неделю. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) упали на 2,94 долл. до 55,17 долл., что составило 4,1% за неделю.

Объемы торгов были низкими из-за праздника Дня Благодарения в четверг в США.

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Оба показателя выросли в ноябре отчасти на фоне ожиданий трейдеров касательно заключения между США и Китаем первоначальной торговой сделки. Но эти прогнозы оказались маловероятными после того, как Китай предупредил Соединенные Штаты о принятии "жестких контрмер" в ответ на законодательство США о поддержке антиправительственных демонстрантов в Гонконге.

Цены также поддерживались накануне встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию, на следующей неделе. Ожидается, что группа, известная как ОПЕК+, продлит существующее сокращение добычи нефти до середины 2020 года.