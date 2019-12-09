“Укрэнерго" подала в суд на Минэкоэнерго

«Укрэнерго» в судебном порядке просит обязать Министерство энергетики согласовать инвестпрограмму компании на 2020 год.

Государственная компания «Укрэнерго», оператор Объединенной энергосистемы страны, в судебном порядке просит обязать Министерство энергетики и защиты окружающей среды согласовать инвестиционную программу компании для дальнейшего утверждения регулятором.

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Об этом говорится в сообщении компании.

«Укрэнерго» судится с Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины, которое критически затягивает согласование инвестиционной программы компании на 2020 год, чтобы обязать министерство скорее согласовать этот документ», - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что без согласования инвестпрограммы со стороны отраслевого министерства «Укрэнерго» не может подать ее на утверждение в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Если инвестпрограмма на 2020 год не будет согласована до конца текущего года, уже с 1 января 2020 автоматически заблокируется возможность для реализации всех проектов строительства и реконструкции сетей, осуществление расчетов с контрагентами-подрядчиками, в том числе - в рамках международных инвестпроектов», - отмечает пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» по итогам прошлого года направила 2,7 млрд грн на реконструкцию подстанций и строительство линий связи, выполнив инвестиционную программу на рекордные 96%.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.